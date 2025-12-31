Cabra coordina un amplio dispositivo con motivo de la visita de los Reyes Magos a través del Plan Cabalgata Segura

El Ayuntamiento de Cabra y la Asociación Cabalgata de Reyes Magos han presentado el Plan Cabalgata Segura 2026, un dispositivo integral de seguridad, movilidad y coordinación que garantizará el correcto desarrollo de las actividades vinculadas a la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos y a la Cabalgata los próximos días 5 y 6 de enero.

La comparecencia ha contado con la participación de la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama; el delegado de Seguridad y Tráfico, Guillermo González; el presidente de la Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Cabra, Enrique Navas; el responsable de la coordinación del Plan, Rafael Huertas; y el jefe accidental de la Policía Local de Cabra, Ignacio Ávila, quienes han coincidido en subrayar la importancia de la planificación previa y del trabajo conjunto entre instituciones, cuerpos de seguridad y colectivos implicados para que la Cabalgata vuelva a ser un evento seguro, participativo y adaptado a toda la ciudadanía.

Durante su intervención, Rosi Lama ha resaltado el “inmenso trabajo y esfuerzo incansable de la Asociación Cabalgata de Reyes Magos”, destacando la colaboración permanente del Ayuntamiento “para que Cabra disfrute de una Cabalgata con el esplendor y la seguridad que merece”. La edil ha apelado a la ilusión de los más pequeños y a la responsabilidad compartida para que esta jornada se desarrolle “con precaución, previsión y convivencia”.

Por su parte, Enrique Navas ha detallado los principales ejes del Plan 2026, articulado en tres fases. Tendrá un primer tramo que engloba las visitas oficiales de Sus Majestades, desde la recepción en el Ayuntamiento el día 5 (10.00 horas) hasta el día 6 de enero (13.00 horas), al término de la misa de la Epifanía en la Parroquia de San Francisco y San Rodrigo; una segunda fase, centrada en el desarrollo de la Cabalgata y el cortejo; y la tercera, con la adoración al Niño Jesús una vez finalizado el desfile. Como principal novedad, Navas ha anunciado que “la salida del cortejo se realizará a pie desde el Colegio ‘Niño Jesús’ de Termens”, una decisión con la que la Asociación cumple su propósito de “acercar a los Reyes a distintos puntos del municipio”, y que contará con la participación del alumnado del centro, además del acompañamiento de la Hermandad de la Expiración y la colaboración de la Parroquia de Santo Domingo, lo que convertirá este inicio en “una estampa muy emotiva, cercana y de gran interés para todos”, ha apuntado Navas.

El cortejo mantendrá el mismo itinerario del año anterior, finalizando en la Plaza de España, donde tendrá lugar la adoración en el Belén Municipal. En cuanto a los horarios, Enrique Navas ha confirmado que la Cabalgata se adelanta este año, con salida prevista a las 17.15 horas y su conclusión a las 21.30 horas, “permitiendo así que los niños y niñas puedan disfrutar del cortejo desde más temprano”.

Asimismo, ha confirmado que durante el recorrido se repartirán 3.000 kilos de caramelos, 7.000 pelotas de plástico, 1.000 balones de cuero, 5.000 peluches normales y 2.000 pequeños, 32 pelotas gigantes, unos 60 kilos de confeti, 16 peluches gigantes y 40 grandes, así como más de 26.000 unidades de golosinas variadas. Igualmente, Enrique Navas ha agradecido de forma especial a Luis Peñalba y Lucía Romero, así como a los socios Rafael Criado y Antonio Aguilar, “por su trabajo constante para engrandecer la Cabalgata” a través del estreno previsto para esta edición de la nueva carroza del Rey Melchor, haciendo extensiva esta gratitud a las empresas Ritmo 12 y Rodalma SL “que han realizado las nuevas estructuras y plataformas que, por fin, se verán en la calle en una primera fase”.

En el ámbito de la seguridad, Guillermo González ha subrayado que “la protección de los pequeños depende también de la atención de las familias”, apelando a la colaboración de los padres para extremar la vigilancia “especialmente en las zonas donde no existe vallado, cerca de las ruedas de las carrozas”, dado que “los más pequeños son quienes menos valoran el peligro en momentos de ilusión y aglomeración”.

El edil ha valorado el Plan como “muy bien confeccionado y amplio en previsión”, agradeciendo a Rafael Huertas “el conocimiento técnico que plasma cada año en este documento” y anticipando que esta planificación servirá como referente “para otros grandes eventos de la ciudad, como la Semana Santa, donde la calle Priego también ocupa un papel estratégico en la circulación”.

Por su parte, Ignacio Ávila ha explicado las medidas especiales de movilidad y tráfico para el día 5, señalando que se habilitarán reservas de estacionamiento desde las 8.00 horas en las calles Junquillo, Teniente Fernández, Antonio Povedano, Acera Mio Cid, San Fernando, San Marcos, Ronda del Jardinito y ambos márgenes de la avenida José Solís (desde Los Arcos a Plaza de España), y que los cortes de tráfico comenzarán a las 15.30 horas en Plaza Vieja y Junquillo, con desvíos principales por la Cuesta de los Barreros y cortes progresivos “sobre la marcha, conforme avance el cortejo”, coordinados con Policía Local y Protección Civil. Ávila ha recordado que “la planificación está al servicio de los vecinos”, señalando que ante cualquier duda la Policía Local “informará en tiempo real, especialmente a los residentes de la zona de Priego y Santa Lucía, que deberán circular en sentido contrario si las vías están cortadas”.

En materia de inclusión, el Ayuntamiento ha confirmado que se mantendrá un año más el tramo en silencio a la altura del Teatro ‘El Jardinito’, pensado para que las personas con sensibilidad al ruido puedan también disfrutar del paso del cortejo.