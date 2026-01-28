Cabra coordina tres grandes actuaciones urbanas en el entorno del Junquillo con una inversión superior a 5,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Cabra ha iniciado la coordinación técnica de tres proyectos de gran alcance que se desarrollarán a lo largo de 2026 en el entorno del Junquillo y del barrio de la Villa. Las actuaciones, que cuentan con financiación procedente de distintas administraciones, superan los 5,5 millones de euros y se centran en la recuperación de la ladera norte de la Villa, la rehabilitación del Molino del Duque y la puesta en valor del puente del Junquillo y su entorno inmediato.

La planificación de estas intervenciones fue abordada en una reunión técnica celebrada hoy en el Consistorio egabrense, en la que participaron técnicos de la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el propio Ayuntamiento de Cabra, además de los equipos redactores de los proyectos. El objetivo del encuentro fue coordinar unas obras que coincidirán en el espacio y en el tiempo y que, por su complejidad, requieren una planificación conjunta.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, explicó que esta coordinación es clave para garantizar el desarrollo ordenado de las actuaciones, ya que se trata de proyectos de “profundo calado que van a coincidir en el espacio y en el tiempo y que requieren una coordinación máxima”. El primer edil participó en la reunión junto a los delegados municipales de Fondos Europeos, Javier Fernández; Patrimonio, Francisco Casas; y Urbanismo, Alfonso Vergillos.

Un entorno estratégico para la ciudad

Según se expuso durante la reunión, las actuaciones previstas permitirán intervenir en uno de los accesos más relevantes de la ciudad y en la principal puerta de entrada al conjunto histórico-artístico. En palabras del alcalde, el conjunto de proyectos “supondrá una transformación integral de uno de los accesos más relevantes de la ciudad y puerta de entrada al conjunto histórico-artístico”.

El Ayuntamiento viene trabajando desde hace años en la mejora progresiva de esta zona, con actuaciones ya ejecutadas como la construcción de la Ciudad de los Niños, la rehabilitación del Centro de Apoyo al Desarrollo, la Innovación y el Emprendimiento (ADIE), la creación de nuevas glorietas, acerados y viales, la ejecución de tramos de la Ronda Norte o la remodelación de la calle Silos. En este contexto, Priego señaló que “era necesaria una intervención integral en otros elementos clave de este entorno y, gracias a la colaboración entre administraciones, estamos ya en disposición de comenzar la redacción de estos proyectos”.

Recuperación de la ladera norte del barrio de la Villa

La primera de las actuaciones previstas se centra en la recuperación de la ladera norte del barrio de la Villa, dando continuidad a los trabajos ya realizados en la ladera y muralla sur. Este proyecto cuenta con una subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por importe de 2.166.540 euros, a la que se suma una aportación municipal de 874.158 euros.

La intervención permitirá consolidar el terreno y proteger un entorno de alto valor histórico y patrimonial, donde se localizan bienes de interés cultural como el Castillo de los Condes de Cabra y el Palacio de las Hermanas Franciscanas. Según indicó el alcalde, en esta zona existen también “otros posibles restos de carácter arqueológico que dan cuenta del enorme valor histórico y patrimonial de esta zona”.

Rehabilitación del Molino del Duque

El segundo proyecto incluido en esta planificación corresponde a la rehabilitación del Molino del Duque. Para esta actuación se dispone de una subvención de la Diputación de Córdoba de 400.000 euros, destinada a una primera fase de intervención. A esta se sumará una segunda fase con un coste estimado de 363.275 euros.

El objetivo de los trabajos es consolidar el edificio y adecuarlo para nuevos usos. En este sentido, Priego señaló que esta actuación permitirá “consolidar el edificio y prepararlo para albergar servicios turísticos”, abriendo la puerta a su futura integración en la oferta patrimonial y turística de la ciudad.

Puesta en valor del puente del Junquillo y su entorno

La tercera intervención se centrará en la rehabilitación y puesta en valor del puente del Junquillo y del espacio que lo rodea. Este proyecto cuenta con una subvención procedente de fondos europeos EDIL por valor de 1.458.106 euros, además de una aportación municipal de 257.374 euros.

Los trabajos se desarrollarán dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Cabra Crece Contigo’ y permitirán recuperar un elemento de relevancia histórica y arquitectónica. Según explicó el alcalde, las actuaciones permitirán “recuperar este elemento de valor histórico y arquitectónico, así como actuar sobre su calzada, el ojo del puente y la zona degradada de las conocidas como ‘cataratas de La Tejera’, integrando todo este ámbito con los otros dos proyectos”.

Coordinación técnica y protección patrimonial

Durante la reunión técnica se puso de manifiesto la importancia de la coordinación entre las distintas administraciones, especialmente por tratarse de un entorno catalogado como Bien de Interés Cultural. En este sentido, el alcalde quiso agradecer de forma expresa la presencia del personal técnico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, subrayando que “estamos actuando en un entorno de Bienes de Interés Cultural y es fundamental que, desde el inicio, conozcan las líneas de intervención y nos orienten sobre las exigencias patrimoniales”.

Tras este encuentro técnico, está previsto que se celebre una reunión de carácter institucional con los responsables políticos de las administraciones implicadas, con el objetivo de seguir avanzando en la planificación conjunta de las actuaciones.

Impacto en la movilidad y la vida diaria

El alcalde también reconoció que la ejecución simultánea de estos proyectos supondrá un reto organizativo importante, tanto desde el punto de vista técnico como para la movilidad y la vida diaria de los vecinos de la zona. No obstante, afirmó que el Ayuntamiento confía en el resultado final y en los beneficios que estas actuaciones aportarán al conjunto de la ciudad. “Estamos convencidos de que el resultado será muy positivo, tanto para ellos como para el conjunto de la ciudad”, señaló.

Priego concluyó apelando a la colaboración de todas las partes implicadas para que las obras se desarrollen con la mayor coordinación posible y con el objetivo de que las molestias se reduzcan al mínimo, destacando que se trata de “intervenciones de enorme importancia para la ciudad, que van a transformar una de sus principales entradas y el acceso al casco histórico”.