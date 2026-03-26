Cabra contará con una nueva edición de las Ludotecas del Plan Corresponsables a partir del próximo 8 de abril

El programa, dirigido a menores de entre 3 y 16 años, tiene como objetivo favorecer la conciliación familiar y laboral

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado una nueva edición de las Ludotecas Infantiles y Juveniles incluidas en el Plan Corresponsables, una iniciativa orientada a facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las familias egabrenses. La delegada municipal de Igualdad y Mujer, Pilar López, ha dado a conocer los detalles de este programa, que se desarrolla en colaboración con la Junta de Andalucía, con financiación del Ministerio de Igualdad y una aportación del propio Ayuntamiento. “Se trata de una iniciativa fundamental para apoyar a nuestras familias, ofreciendo un recurso útil y necesario que permite avanzar en corresponsabilidad y conciliación”, ha señalado.

El programa está dirigido a niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años, y ofrecerá un espacio seguro, educativo y de ocio en el que los menores podrán desarrollarse mientras sus familias cuentan con un servicio de apoyo.

Las ludotecas comenzarán el próximo 8 de abril y se desarrollarán de lunes a viernes en horario de 16.00 a 19.00 horas, teniendo como sedes iniciales los colegios «Juan Valera» y «Nuestra Señora de la Sierra»;. “La ubicación de las ludotecas podría experimentar alguna modificación organizativa, circunstancia que, en su caso, será comunicada con la suficiente antelación a las familias para garantizar su correcta planificación”, ha explicado López.

La inscripción será gratuita y podrá formalizarse a partir de hoy, 26 de marzo, en el Centro Municipal de Servicios Sociales. En el caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles, “se establecerán criterios de prioridad para aquellas familias con situaciones especiales, como menores con necesidades educativas especiales, familias en situación de vulnerabilidad, familias numerosas o monoparentales, así como madres víctimas de violencia de género”, ha explicado la edil.

Finalmente, la delegada ha destacado que este programa “contribuye a la conciliación, pero también genera espacios de convivencia, aprendizaje y desarrollo personal para nuestros menores, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con las políticas de igualdad”.