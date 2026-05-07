Cabra conmemora la próxima semana el Día de las Familias con una programación lúdica y formativa

Charlas sobre adolescencia y acoso escolar, junto a actividades intergeneracionales, centran las propuestas organizadas por el Ayuntamiento

La delegada de Infancia y Familias del Ayuntamiento de Cabra, M. Sierra Sabariego, junto a la trabajadora social del Área de Políticas Sociales, Natividad Gómez, ha presentado este jueves la programación diseñada por el Consistorio egabrense con motivo del Día Internacional de las Familias, efeméride que se conmemora cada 15 de mayo.

Durante la comparecencia, la responsable municipal ha explicado que esta iniciativa surge “para reconocer la labor que las familias, de todo tipo y en todo el mundo, realizan como sostén de la sociedad”, recordando que esta jornada fue instaurada por la Asamblea General de Naciones Unidas -ONU- en el año 1993.

M. Sierra Sabariego ha señalado que el programa elaborado desde la Delegación de Infancia y Familias “aúna aspectos lúdicos, como los juegos intergeneracionales, junto a propuestas divulgativas y formativas”, subrayando la importancia de que las familias “puedan conocer de primera mano, de la mano de docentes y profesionales especializados, consejos y herramientas que ayuden a mejorar la convivencia y el clima familiar”.

La edil ha afirmado además que “todo lo que contribuya a fortalecer a las familias redunda en una sociedad mejor”, agradeciendo públicamente “la labor que se realiza desde el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cabra en pro de las familias egabrenses, acompañándolas en los momentos en los que más lo necesitan”.

Por su parte, Natividad Gómez ha destacado que desde el Ayuntamiento “se continúa apostando por programas preventivos y promocionales dirigidos a las familias”, indicando que, aunque las familias “están presentes en todos los ámbitos de la vida social y comunitaria”, resulta importante seguir generando espacios de encuentro, formación y convivencia.

En cuanto a la programación, Gómez ha detallado que las actividades arrancarán el próximo martes, 12 de mayo, con una charla centrada en la adolescencia bajo el título ‘Cómo entender la adolescencia’, que tendrá lugar en la Casa de la Juventud en horario de 18.00 a 20.00 horas y que será impartida por profesionales especializados en atención a menores.

Posteriormente, el jueves -14 de mayo- se celebrará una sesión formativa sobre acoso escolar en colaboración con la Asociación MIA, entidad cordobesa especializada en este ámbito, que ofrecerá pautas y herramientas a las familias para detectar y afrontar posibles situaciones de acoso.

Finalmente, el viernes 15 de mayo, Día de las Familias, se clausurará la programación con una tarde de juegos populares intergeneracionales en la Plaza de España, actividad que ya tuvo una importante acogida en la pasada edición y que volverá a fomentar la convivencia familiar y la participación ciudadana.