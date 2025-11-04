Cabra conmemora el ‘Día sin Alcohol’ con una campaña de sensibilización y actividades durante el mes de noviembre

El Ayuntamiento de Cabra, a través del Programa ‘Cabra, ciudad ante las drogas’ que coordina la Delegación municipal de Sanidad y en colaboración con la Asociación de Alcohólicos Liberados de Cabra (ALICA), pone en marcha una programación de actividades bajo el lema ‘Disfruta en familia, vive saludable’ con motivo del ‘Día sin Alcohol’, que se conmemora el próximo 15 de noviembre.

Tal y como ha explicado la delegada de Sanidad, Rosi Lama, esta iniciativa tiene como objetivo “sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo de alcohol y promover estilos de vida saludables entre niños, jóvenes y familias, reforzando el compromiso municipal con la prevención y la educación para la salud”.

A lo largo de todo el mes de noviembre se desarrollará una programación diversa de actividades formativas, informativas y participativas. La primera de ellas será un programa especial en Radio Atalaya, que se emitirá el lunes, 10 de noviembre, de 10.30 a 11.00 horas, en el que participarán representantes de la Asociación ALICA, la técnica del Programa ‘Cabra, ciudad ante las drogas” y la propia edil. Un espacio radiofónico “en el que se abordarán los riesgos asociados al consumo de alcohol, sus consecuencias y las estrategias de prevención, con el objetivo de llegar a la ciudadanía desde un medio cercano y accesible”, ha precisado Lama.

El 12 de noviembre, a las 16.30 horas, se celebrará una charla en el IES ‘Aguilar y Eslava’ dirigida al alumnado del ciclo formativo de Integración Social, a cargo de María Hurtado París, psicóloga clínica y terapeuta de ALICA, con amplia experiencia en intervención emocional y en el tratamiento de adicciones. La ponencia tratará temas esenciales relacionados con la prevención de conductas de riesgo y la promoción del bienestar psicológico, aportando herramientas útiles para el alumnado que se prepara para el ámbito social y educativo.

Con motivo de la efeméride, el 15 de noviembre se instalará una mesa informativa en la Plaza de España, en horario de 10.00 a 13.00 horas, donde la Asociación ALICA ofrecerá material divulgativo, orientación y asesoramiento sobre los efectos del alcohol y los recursos disponibles para la prevención y la ayuda.

Igualmente, del 15 al 30 de noviembre estará abierta la inscripción para el curso online ‘Crecer en familia: prevención del consumo de alcohol en adolescentes’, una formación gratuita dirigida a padres, madres y tutores, que “ofrecerá estrategias prácticas para mejorar la comunicación familiar, detectar señales de riesgo y fomentar hábitos saludables en el hogar, adaptándose a las necesidades de las familias mediante un formato flexible y accesible”, ha indicado Lama.

Asimismo, el alumnado de 4º de ESO podrá participar en el concurso ‘El currito de la prevención’, promovido por la Fundación Andalucía de Alcohólicos y Drogas (FAAR), que invita a los jóvenes a crear figuras tridimensionales decoradas con mensajes de sensibilización sobre la prevención del consumo de alcohol.

La campaña se completa con una iniciativa digital en redes sociales, a través de la página de Facebook de ‘Cabra, ciudad ante las drogas’, donde se difundirá contenido audiovisual, materiales gráficos y mensajes de prevención, ofreciendo una vía de comunicación directa y educativa con la ciudadanía.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el personal del Programa ‘Cabra, ciudad ante las drogas’ a través de su página de Facebook o en el propio Centro Municipal de Servicios Sociales (calle Priego, 28).