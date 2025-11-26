Cabra conmemora el Día de la Discapacidad con un programa de actividades centrado en la inclusión real y la sensibilización

El Ayuntamiento de Cabra, a través de su Delegación de Políticas Sociales, coordina un año más el programa de actividades con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. Una programación en la que participan entidades como Fundación Promi o la Asociación ‘Borrando Diferencias’, y que persigue, tal y como ha explicado la delegada de esta Área municipal, Enca Priego, “visibilizar, concienciar y reforzar nuestro compromiso con una inclusión que sea además real”.

Priego ha subrayado que este conjunto de actividades “recuerda que la inclusión no es un eslogan ni algo que debamos pronunciar solo un día al año”, sino que requiere “esfuerzo, coordinación y sensibilidad”. En este sentido, la responsable municipal ha señalado que la discapacidad “no define a nadie, pero sí define a una sociedad la manera en que responde a las barreras y cómo trabaja para eliminarlas”.

La delegada ha avanzado el calendario de actividades, que comienza este sábado, 29 de noviembre, con la jornada «10 años jugando sin diferencia», donde “una década después seguimos demostrando que el deporte es una herramienta muy valiosa para romper prejuicios y crear espacios donde todos tengamos cabida”.

El 1 de diciembre, el Teatro ‘El Jardinito’ acogerá la proyección del documental ‘Solo pienso en ti, “una obra basada en una historia real que nos hará reflexionar sobre el amor, la dignidad y la lucha contra las barreras sociales”, ha precisado la edil, avanzando que el día 3 de diciembre, el Centro Municipal de Servicios Sociales albergará la jornada formativa ‘Ruta para el empleo para personas con discapacidad’, impartida por Fundación ONCE, que está orientada a mejorar las oportunidades laborales de este colectivo. Ese mismo día, se instalará en la fachada del edificio una pancarta conmemorativa realizada por usuarios de FAISEM.

Como cierre del programa, el 4 de diciembre está prevista una visita técnica al Centro APANEDIS de Palma del Río, con el fin de conocer de primera mano la labor que desarrolla esta entidad.

Por su parte, el presidente de la Fundación Promi, Juan Antonio Pérez, ha explicado los detalles de la proyección especial prevista este próximo lunes, día 1 de diciembre, que será el estreno oficial del largometraje ‘Sólo pienso en ti’ en Cabra. Pérez ha destacado “el valor emocional y social del documental”, basado en la historia real de Mariluz y Antonio, usuarios de Promi, que inspiró la célebre canción de Víctor Manuel. La obra, ha detallado, “espectacular por el enfoque sensible y respetuoso”, combina entrevistas, material de archivo y testimonios de artistas como Miguel Ríos, Joaquín Sabina o Antonio Resines.

Por último, la presidenta de la Asociación ‘Borrando Diferencias’, Pepi Moreno, se ha referido a la décima edición de la jornada Juegos Compartidos, que tendrá lugar este sábado 29 a las 16.00 horas en el Pabellón Municipal de Deportes ‘César Velasco’, recordando que esta iniciativa nació en 2013 con la intención de “crear un espacio donde todos puedan participar y demostrar que, si ponemos en manos de los niños las herramientas adecuadas, ellos mismos borran las diferencias”.

En esta edición, la actividad repasará las temáticas de las diez jornadas celebradas hasta ahora y está abierta a niños y niñas de todas las edades, aunque contará especialmente con la participación de alumnado de Infantil y Primaria.