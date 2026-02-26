Cabra conmemora el 8M con una ambiciosa programación de más de 20 actividades y el reconocimiento a tres ‘Mujeres del Año’

El Ayuntamiento presenta un programa “amplio, participativo y transversal” con el acto institucional del 8 de marzo en el Teatro ‘El Jardinito’ como eje central y la entrega de las menciones ‘Mujeres del Año’

Cabra volverá a situar la igualdad en el centro del debate público con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026. El Ayuntamiento ha dado a conocer una programación compuesta por una veintena de actividades que se desarrollarán desde finales de febrero hasta el mes de abril, con el 8 de marzo como fecha clave. La iniciativa, impulsada por la Delegación de Igualdad y Mujer y el Centro Municipal de Información a la Mujer, tiene como objetivo “dar visibilidad, reivindicar y reforzar el papel de la mujer en la sociedad egabrense”.

La delegada municipal de Igualdad y Mujer, Pilar López, ha destacado el carácter global del programa, subrayando que se trata de una propuesta “amplio, participativo y transversal”, que trasciende el simbolismo de una única jornada.

“El 8 de marzo no es sólo un día en el calendario, sino el reflejo más fiel del trabajo que se realiza durante todo el año desde la Delegación de Igualdad y desde el Centro Municipal de Información a la Mujer”.

Un trabajo constante más allá del 8M

La programación no se limita a un acto conmemorativo, sino que pone en valor la labor que se desarrolla de manera permanente en Cabra en materia de igualdad. López ha remarcado la “labor permanente de acompañamiento, asesoramiento y apoyo a las mujeres”, especialmente en ámbitos como “la prevención de la violencia de género, la formación, la orientación jurídica y psicológica y la promoción del bienestar personal y social”.

Este enfoque integral convierte al 8M en una fecha de visibilización de un compromiso que se mantiene durante todo el año. La programación diseñada para 2026 responde a esa filosofía: sensibilizar, formar y generar espacios de encuentro y reflexión que refuercen el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad local.

Radiografía del programa del Día Internacional de la Mujer en Cabra 2026

El acto central: reconocimiento a las ‘Mujeres del Año’

El momento culminante de la programación tendrá lugar el domingo 8 de marzo en el Teatro ‘El Jardinito’, donde se celebrará el acto institucional del Día Internacional de la Mujer.

En este marco se entregarán las menciones ‘Mujeres del Año’ a tres egabrenses “referentes por su trayectoria, compromiso y vinculación con la igualdad”. En esta edición, las galardonadas serán:

Carmen Mangas Gómez

Carmen Pérez del Río

Rafi Alguacil Belmonte

Pilar López ha querido trasladar públicamente su felicitación a las homenajeadas, resaltando que “son mujeres muy queridas y conocidas en nuestra localidad, implicadas y comprometidas con la igualdad, que colaboran activamente en muchas de las iniciativas que desarrollamos a lo largo del año”.

Este reconocimiento pone el foco en referentes locales cuya trayectoria sirve de inspiración y ejemplo, reforzando el mensaje de que la igualdad se construye desde lo cercano, desde el tejido social de la propia ciudad.

Tipología de actividades programadas

Programación transversal y participación asociativa

Uno de los rasgos distintivos del programa es su carácter participativo. La delegada ha subrayado la implicación activa de las asociaciones de mujeres de Cabra, que “enriquecen la programación con iniciativas propias”.

Entre estas iniciativas destacan la participación en movilizaciones por la igualdad, desayunos molineros, homenajes, charlas y actividades formativas, todas ellas desarrolladas en coordinación con el Centro Municipal de Información a la Mujer.

Este trabajo conjunto refuerza el tejido asociativo y consolida un modelo de gobernanza colaborativa en el que administración y sociedad civil avanzan de la mano en la defensa de la igualdad.

Actividades con inscripción previa

Algunas de las propuestas incluidas en el calendario requieren inscripción previa. Es el caso de la ruta senderista por las Chorreras y La Nava, así como del viaje cultural a Priego de Córdoba y Nerja (Málaga).

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción en el Centro Municipal de Servicios Sociales en horario de tarde, de 16.00 a 21.00 horas.

Esta combinación de actividades culturales, formativas y de ocio permite llegar a perfiles diversos de la población, ampliando el impacto del programa y facilitando la participación ciudadana.

Un mensaje claro: la igualdad como cimiento social

La programación del Día Internacional de la Mujer en Cabra 2026 se presenta como una declaración de intenciones. No se trata únicamente de una agenda de actos, sino de una reafirmación del compromiso institucional con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

En palabras de Pilar López: “Las mujeres son el pilar de nuestra sociedad y sin ellas faltarían los cimientos sobre los que se construye”.

Con este mensaje, el Ayuntamiento anima a toda la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas, reforzando la idea de que la igualdad es una responsabilidad compartida y un objetivo colectivo.