Cabra celebrará su Semana Santa Infantil los días 17 y 18 de abril con concursos, desfile y actividades de convivencia

La ciudad de Cabra volverá a situar a los más pequeños en el centro de sus tradiciones cofrades con la celebración de la Semana Santa Infantil 2026, que tendrá lugar los próximos 17 y 18 de abril. El Ayuntamiento y la Agrupación General de Hermandades y Cofradías han presentado la programación de esta iniciativa, que alcanza ya su octava edición en el apartado del concurso escolar de dibujo y que incluye también el Certamen de Pasos Infantiles y un desfile procesional por las calles del centro histórico.

El anuncio se produjo el 18 de febrero, coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, Miércoles de Ceniza, en un acto en el que participaron la delegada de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cabra, Rosi Lama, y el presidente de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías, Bernardo Nicolás Fresnillo. La elección de esta fecha marca el inicio de un periodo especialmente significativo para el calendario cofrade local.

La programación contempla dos jornadas diferenciadas. El viernes 17 de abril se desarrollará la entrega de premios del VIII Concurso Escolar de Dibujo y Pintura ‘Semana Santa Infantil de Cabra’ 2026 y el pregón infantil, mientras que el sábado 18 de abril estará dedicado al Certamen de Pasos Infantiles y al posterior desfile procesional.

Según explicó la delegada de Feria y Fiestas, esta propuesta se ha consolidado como una cita fija en el calendario local. Lama destacó que la iniciativa “demuestra año tras año que nuestras tradiciones tienen presente y, sobre todo, futuro”, subrayando que desde la Delegación “apostamos firmemente por actividades que acerquen las costumbres locales a los más pequeños, fomentando la cantera cofradiera y permitiéndoles vivir, sentir y comprender el significado cultural, social y espiritual de nuestra Semana Santa, adaptado a su edad y desde la ilusión”.

En su intervención, la edil incidió en la dimensión formativa de la propuesta, señalando que la Semana Santa Infantil “va más allá de una actividad lúdica ya que transmite valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo”. Asimismo, quiso reconocer el trabajo de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías, afirmando que “detrás de cada detalle hay muchas horas de esfuerzo, coordinación y cariño para que todo salga perfecto”.

Por su parte, Bernardo Nicolás Fresnillo fue el encargado de detallar las bases del VIII Concurso Escolar de Dibujo y Pintura, dirigido al alumnado de Educación Primaria de los centros escolares de Cabra. La temática deberá centrarse en la Semana Santa de Cabra y la técnica será libre, y las obras deberán presentarse en formato A-4.

El trabajo ganador será el cartel anunciador oficial de la Semana Santa Infantil 2026 y recibirá un premio consistente en material escolar valorado en 150 euros. Además, la Agrupación concederá tres accésits, dotados con material escolar por valor de 50 euros cada uno. Con esta convocatoria, se pretende incentivar la participación del alumnado y fomentar su creatividad en torno a uno de los acontecimientos más arraigados de la ciudad.

Fresnillo animó expresamente a los escolares a sumarse a la iniciativa y agradeció la colaboración municipal tanto en la organización de la Semana Santa Infantil como en el conjunto de actividades de Cuaresma y en la próxima Semana Santa. En este sentido, destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para fortalecer la tradición cofrade en Cabra.

El Certamen de Pasos Infantiles se celebrará el sábado 18 de abril. La concentración de participantes está prevista a las 17.30 horas en la Plaza de España, con salida del desfile a las 18.00 horas. El recorrido transcurrirá por distintas calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la Parroquia de los Remedios, uno de los templos de referencia en la vida religiosa local.

La inscripción para participar en el certamen será obligatoria y podrá formalizarse entre los días 13 y 16 de abril en la Delegación de Feria y Fiestas. La convocatoria está abierta a niños, niñas y jóvenes hasta los 16 años, lo que amplía la participación a distintas franjas de edad dentro del ámbito escolar y juvenil.

Los pasos infantiles podrán ir acompañados de los elementos característicos de un desfile procesional, como costaleros, mantillas, capuchones y músicos, reproduciendo en formato adaptado algunos de los rasgos más reconocibles de la Semana Santa egabrense. Al término del recorrido, se entregará un diploma acreditativo a cada paso participante y se celebrará una merienda de convivencia, concebida como espacio de encuentro entre los jóvenes y sus familias.

La programación se completará el viernes 17 de abril con la entrega del premio del concurso de dibujo y el pregón de la Semana Santa Infantil, que este año correrá a cargo del alumnado del CEIP ‘Andrés de Cervantes’. El acto tendrá lugar en el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’, escenario habitual de actividades culturales en la localidad.

Con esta agenda, Cabra refuerza una propuesta que combina tradición, participación escolar y actividades culturales en torno a la Semana Santa. La implicación del Ayuntamiento y de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías, junto con la participación de los centros educativos, configura un programa que busca acercar el patrimonio cultural y religioso local a las nuevas generaciones desde una perspectiva adaptada a su edad.

La Semana Santa Infantil se consolida así como una antesala participativa de la Semana Santa de Cabra, ofreciendo a niños y jóvenes la oportunidad de implicarse activamente en la recreación de algunos de sus elementos más representativos. El concurso de dibujo, el pregón escolar, el certamen de pasos y la merienda de convivencia conforman un programa que se desarrollará a lo largo de dos jornadas y que aspira a mantener viva la tradición cofrade en el ámbito educativo y familiar.

De este modo, la ciudad se prepara para unas fechas señaladas en el calendario local, con una programación que pone el foco en la participación infantil y en la transmisión intergeneracional de las costumbres vinculadas a la Semana Santa, dentro de un marco organizativo coordinado entre instituciones y entidades cofrades.