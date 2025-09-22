Cabra celebra la Semana de los Mayores del 27 de septiembre al 4 de octubre

La Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Cabra ha dado a conocer la programación que servirá para conmemorar, un año más, la Semana de los Mayores. Una iniciativa que pivota en torno al Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada primero de octubre, y que organiza esta Delegación municipal en colaboración con el Área de Políticas Sociales y colectivos de la ciudad entre los días 27 de septiembre y 4 de octubre.

Una semana “que organizamos con todo el cariño, respeto y admiración hacia nuestros mayores, que son un verdadero pilar de nuestra sociedad, ejemplo de vida, sabiduría y compromiso”, ha declarado Rosi Lama, delegada de Mayores, que este mediodía ha presentado la programación diseñada para esta edición junto a la trabajadora social de los Servicios Sociales Municipales, Conchi León.

“Se trata de una gran oportunidad para visibilizar el valor de nuestros mayores en la actualidad, promoviendo el envejecimiento activo y la inclusión”, ha señalado la edil, quien ha invitado a todas las personas mayores de la localidad “a participar en estas actividades que están pensadas y diseñadas especialmente para ellos”.

La programación arranca el próximo sábado, 27 de septiembre, con el Campeonato Local de Ajedrez que se celebrará desde las 17.00 horas en el patio del Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’, prosiguiendo el domingo 28 con el Campeonato Local de Petanca, a partir de las 9.30 horas, en las pistas de petanca de la Barriada Virgen de la Sierra.

Ya el lunes, 29 de septiembre, se celebrará el Campeonato Local de Dominó en el Centro Municipal de Servicios Sociales desde las 9.00 horas, y el martes 30 comenzará el plazo de inscripción para un Taller de ‘Yogalates’ “con el objetivo de facilitar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida física y mental de los mayores”, ha señalado la edil. Se llevará a cabo entre el 6 de octubre y el 17 de diciembre, todos los lunes y miércoles.

El mes de octubre arrancará, el miércoles día 1 a partir de las 9.30 horas con salida desde la Casa de la Juventud, con una visita guiada a las huertas de Cabra y a la Plaza de Abastos, donde se ofrecerá un desayuno molinero a las personas participantes, mientras que el jueves día 2 una expedición de la ciudad viajará a Sevilla para participar como público en el programa de Canal Sur Televisión ‘La tarde, aquí y ahora’, conducido por Juan y Medio y Eva Ruiz.

La programación concluirá el viernes, 3 de octubre, con un encuentro intergeneracional entre abuelos y nietos, así como con una representación de guiñol, en la Plaza de España (18.30 horas), y el sábado 4 de octubre, a partir de las 12.30 horas en el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’, con el acto institucional en el que se homenajeará a los ‘Abuelos del Año’ que este año serán Elvira Chacón Castro y Juan Antonio Montilla Porras. “Ambos han tenido un papel fundamental en la vida de nuestra ciudad a lo largo de las últimas décadas, por lo que este reconocimiento es más que merecido”, ha subrayado Lama.

Las inscripciones para todas estas actividades se deben formalizar, desde hoy y hasta el próximo viernes día 26 de septiembre, en el Centro Municipal de Servicios Sociales (calle Priego, 28).