Cabra celebra del 6 al 10 de abril la Semana de la Salud bajo el lema ‘Juntos por la Salud. Apoyemos la ciencia’

La programación incluye charlas, talleres y actividades participativas con la implicación del tejido sanitario y social

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado la programación de la Semana de la Salud 2026, que se desarrollará del 6 al 10 de abril, consolidándose como una de las citas destacadas del calendario municipal en materia de promoción de hábitos de vida saludables, prevención y bienestar. La delegada municipal de Sanidad, Rosi Lama, ha sido la encargada de dar a conocer una iniciativa que este año se articula bajo el lema ‘Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia’, subrayando que “se trata de una semana pensada para acercar la salud a la ciudadanía de una forma accesible, práctica y participativa”.

Durante estos días, la ciudad se implicará activamente en esta conmemoración, con acciones simbólicas como la decoración de balcones, la instalación de un decálogo de salud y la iluminación de la fachada del Ayuntamiento en color verde, como reflejo visible del compromiso colectivo con el bienestar.

La programación incluye una amplia variedad de actividades dirigidas a todos los públicos, entre las que destacan charlas y talleres especializados como el dedicado a la prevención y abordaje del cáncer de mama, acompañado de ejercicio terapéutico, o la conferencia sobre salud intestinal titulada ‘El ecosistema invisible y nuestro segundo cerebro’, así como iniciativas centradas en la promoción de la actividad física bajo el lema ‘El movimiento es vida’.

En este sentido, Lama ha puesto de relieve el trabajo de los profesionales sanitarios que participan en la organización, destacando “su implicación, cercanía y vocación para trasladar la salud a la ciudadanía de una manera accesible, práctica y humana”.

Por su parte, la enfermera gestora de casos, Pilar Esteo, ha incidido en que “la salud no es sólo bienestar físico, sino también emocional y social”, destacando la importancia de la colaboración conjunta de instituciones, profesionales, asociaciones y ciudadanía para alcanzar este objetivo. Asimismo, ha subrayado el carácter preventivo de actividades como la charla sobre cáncer de mama, impartida por especialistas del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, centrada en la detección precoz y el acompañamiento terapéutico.

En la misma línea, el enfermero comunitario, Manuel Cabezas, ha animado a la participación en actividades como la ruta saludable, destacando su valor como herramienta para fomentar hábitos de vida activos. Además, ha avanzado el interés de la charla sobre salud intestinal, en la que profesionales residentes “abordarán aspectos como los falsos mitos alimentarios y la influencia de factores como el estrés en el bienestar digestivo”, ha apuntado.

Por último, el enfermero referente escolar, Francisco Miranda, ha puesto de relieve la celebración de la III Marcha por la Salud, con la que culminará la Semana de la Salud el próximo 10 de abril, una actividad que reunirá al alumnado de los centros educativos de Cabra “en una jornada participativa en la que los escolares expondrán los trabajos realizados en torno a la salud, combinando sensibilización, actividad física y convivencia”.

Esta iniciativa forma parte de una acción coordinada a nivel del Área Sanitaria Sur de Córdoba, que se desarrollará simultáneamente en distintos municipios, y en ella también se incluirá la lectura de un manifiesto, mesas informativas de asociaciones, una masterclass de zumba y desayuno molinero.

Además, la programación contempla actividades participativas como una ruta saludable con desayuno molinero en la Estación de la Vía Verde, talleres de biodanza en colaboración con asociaciones locales y espacios divulgativos en medios de comunicación, tal y como recoge el programa oficial.

Las inscripciones para algunas actividades podrán realizarse los días 26 y 27 de marzo en el Centro Municipal de Servicios Sociales, hasta completar aforo.