Cabra asegura más de 10,5 millones de euros de fondos europeos para ejecutar su Plan de Actuación Integrado hasta 2027

El municipio de Cabra ha obtenido de manera definitiva una financiación de 10.543.151 euros procedentes de la convocatoria de fondos europeos EDIL, en el marco comunitario 2021-2027, destinados a la ejecución del Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Cabra Crece Contigo’. La resolución, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), permitirá poner en marcha un amplio conjunto de proyectos urbanos, patrimoniales, sociales y de infraestructuras a lo largo de los próximos años.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Fondos Europeos, Javier Fernández, ha dado a conocer esta resolución definitiva en una comparecencia celebrada en el Ayuntamiento. Según se recoge en la nota oficial, la Unión Europea aportará el 85% del total concedido, lo que supone 8.962.679 euros, mientras que el 15% restante, equivalente a 1.581.472 euros, será financiado con fondos municipales.

Durante su intervención, Priego ha señalado que “estamos ante una excelente noticia, de gran alcance para el conjunto de la ciudad, puesto que estos fondos europeos van a seguir consolidando la línea de trabajo estratégico que este Ayuntamiento viene desarrollando desde hace años en materia de desarrollo urbano, modernización de infraestructuras y mejora de los servicios públicos”. El regidor ha incidido en que la financiación permitirá dar continuidad a una planificación a medio y largo plazo basada en la transformación progresiva de la ciudad.

La resolución sitúa al proyecto presentado por el Ayuntamiento de Cabra como el mejor valorado de la provincia de Córdoba y el quinto de Andalucía dentro de esta convocatoria, un dato que el alcalde ha contextualizado recordando que “no todas las ciudades que han concurrido a esta convocatoria han conseguido financiación”. En este sentido, ha subrayado que el resultado responde al trabajo previo desarrollado en la elaboración de la estrategia, calificándola como “un auténtico proyecto de ciudad”.

El alcalde ha querido reconocer expresamente la labor del concejal de Fondos Europeos, así como de José Luque, del equipo técnico municipal y de las empresas asesoras que han participado en la redacción del documento estratégico que ha permitido obtener esta financiación. La estrategia EDIL constituye el marco desde el que se articula el conjunto de actuaciones previstas en el PAI ‘Cabra Crece Contigo’.

Inicio de los proyectos en 2026

Según lo anunciado, el Ayuntamiento comenzará a lo largo de 2026 la ejecución de los primeros proyectos incluidos en el plan. Entre las actuaciones iniciales se encuentra la construcción de un nuevo campo de fútbol 7, con una inversión prevista de 570.622 euros, una infraestructura que, según el alcalde, permitirá “dar respuesta a la creciente demanda de esta modalidad deportiva”.

Otra de las actuaciones previstas se desarrollará en el entorno de los antiguos hangares de la Estación de Ferrocarril, donde se completarán las instalaciones existentes mediante la creación de un circuito de trialsin, con un presupuesto de 433.033 euros, así como la adecuación de espacios destinados a sedes de clubes deportivos. Estas intervenciones buscan consolidar este enclave como un área de actividad deportiva y asociativa.

En el ámbito patrimonial y urbano, el PAI contempla la rehabilitación y puesta en valor del entorno del puente del Junquillo, con una inversión de 1.715.000 euros. Esta actuación se integrará con otros proyectos ya en marcha, como la consolidación de la ladera norte del barrio de la Villa o las obras en el Molino del Duque. En palabras del alcalde, “estamos hablando de una inversión superior a 5,5 millones de euros en todo este ámbito, que va a transformar una de las principales entradas a la ciudad y el acceso al casco histórico”.

Infraestructuras hidráulicas, equipamientos y formación

Entre las actuaciones previstas para 2026 figura también la construcción de un nuevo depósito de agua en La Atalaya, con una inversión de 909.744 euros, una infraestructura destinada a “reforzar la capacidad de almacenamiento y garantizar el crecimiento futuro de la ciudad”, según ha explicado Fernando Priego. Para la gestión y ejecución de estos proyectos, el Ayuntamiento contempla la contratación de personal técnico especializado, concretamente un arquitecto y un arquitecto técnico, debido a la complejidad administrativa asociada a los fondos europeos.

El Plan de Actuación Integrado incluye además la reforma de la Estación de Autobuses y la creación de un nuevo espacio para asociaciones, con un presupuesto de 1.183.000 euros, así como un plan de formación para colectivos desfavorecidos, dotado con 466.657 euros. A estas actuaciones se suman la puesta en valor de la Fuente del Río, mejoras estructurales en el Auditorio Municipal ‘Alcalde Juan Muñoz’, con una inversión de 2.468.678 euros, y la continuación de la reforma de la avenida José Solís, presupuestada en 1.179.571 euros.

En materia de servicios urbanos, el plan contempla la mejora de equipamientos hidráulicos, incluyendo la implantación de contadores inteligentes, así como la rehabilitación integral del Mercado de Abastos, con una inversión de 1.137.596 euros. Sobre esta última actuación, el alcalde ha indicado que el objetivo es “mejorar su confort y adaptación a las necesidades actuales sin perder su esencia tradicional”.

Impacto económico y social del plan

Para el alcalde de Cabra, la resolución definitiva de los fondos europeos EDIL no solo permitirá la mejora de infraestructuras y espacios públicos, sino que tendrá un impacto directo en la economía local. Según ha señalado, el PAI supone “carga de trabajo, empleo y nuevas oportunidades para empresas, asociaciones y colectivos de nuestra ciudad, además de una mejora directa en la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Fernando Priego ha concluido su intervención destacando que “Cabra vuelve a contar con fondos europeos para seguir creciendo y transformándose, en un proyecto ilusionante que nos invita a sumar voluntades para hacer de nuestra ciudad un lugar cada vez mejor para vivir”. Con esta financiación, el Ayuntamiento afronta un nuevo ciclo de inversiones estratégicas que marcarán el desarrollo urbano, social y patrimonial del municipio en los próximos años.