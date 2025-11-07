Cabra acogerá las Jornadas de Protocolo Cofrade los días 21 y 22 de noviembre

El Ayuntamiento de Cabra, a través de su Delegación de Participación Ciudadana, organiza con el patrocinio de la Diputación de Córdoba las Jornadas de Protocolo Cofrade, una cita formativa que tendrá lugar los 21 y 22 de noviembre en el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’. La iniciativa cuenta con la coordinación de la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba (ACRP) y la colaboración de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra.

Así lo ha anunciado esta mañana el delegado municipal de Participación Ciudadana, Javier Fernández, junto al presidente y el vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Bernardo Fresnillo y Antonio Ramón Jiménez. Durante su intervención, el edil ha valorado “el papel esencial que desempeña el colectivo cofrade en nuestra ciudad, siendo el movimiento más arraigado y activo del tejido social egabrense”.

En este sentido, el responsable municipal ha destacado la importancia de “seguir impulsando iniciativas que contribuyan a la formación de las hermandades y cofradías en ámbitos como el protocolo, las relaciones públicas o la comunicación, esenciales en la organización de los actos religiosos y culturales que forman parte de nuestra identidad”.

Fernández ha querido agradecer también la implicación de la Diputación de Córdoba, “en la persona de su delegada de Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, que recogió de inmediato el ofrecimiento de que Cabra fuera la primera sede provincial de este evento, que hasta ahora se había desarrollado en la capital”.

Asimismo, ha mostrado su reconocimiento a la Agrupación de Cofradías, “por su disposición y colaboración en la coordinación técnica, difusión e inscripción de las jornadas, un ejemplo más del compromiso y la capacidad organizativa del colectivo cofrade egabrense”.

Por último, el concejal de Participación Ciudadana ha subrayado que el Ayuntamiento “está y estará siempre del lado de nuestras hermandades y cofradías, porque además de ser garantes de nuestro patrimonio y nuestras tradiciones, también son un auténtico motor social para Cabra”.

El programa de las Jornadas de Protocolo Cofrade se desarrollará durante dos días y abordará cuestiones fundamentales relacionadas con el ceremonial y la comunicación en el ámbito cofrade, tratando temas como la introducción al protocolo, la normativa de precedencias, el uso de símbolos como banderas, escudos e himnos, así como el protocolo eclesiástico y la organización de actos cofradieros.

También se profundizará en aspectos prácticos como las presidencias y el tratamiento de invitados, la relación con los medios de comunicación y la gestión de la comunicación en redes sociales.

El programa contará con un panel de expertos en la materia, entre los que destacan Javier Eiroa, Pilar Ruz, Virginia Navarro, Álvaro Rodríguez, Paco Herrera y Amalia González, todos ellos profesionales vinculados al ámbito del protocolo, las relaciones institucionales y la comunicación pública.

Las inscripciones se gestionan a través de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra, que se encargará de coordinar los aspectos técnicos y organizativos de esta cita formativa.