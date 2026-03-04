Cabra acogerá del 13 al 18 de julio el VII Campus Élite Andalucía Basket 2026

La cita, dirigida a jóvenes jugadores y jugadoras de baloncesto, regresa a la ciudad tras el éxito de la pasada edición y ya tiene abiertas sus inscripciones

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado el VII Campus Élite Andalucía Basket 2026, una iniciativa formativa y deportiva que se celebrará en la ciudad entre los días 13 y 18 de julio y para la que ya se encuentran abiertas las inscripciones. En la presentación han participado el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Cabra, Francisco Casas, el presidente del Club Deportivo Baloncesto Cabra, Rafael Orgaz, y el coordinador y organizador del campus, Pepe Siles.

Durante la comparecencia, Francisco Casas ha explicado que esta actividad se consolida como “una de las propuestas deportivas destacadas del verano en Cabra”, agradeciendo la implicación del club local y de la organización para mantener esta iniciativa en la ciudad. “Desde la Delegación de Deportes queremos agradecer la valentía de apostar por esta segunda edición en Cabra dentro de un campus que ya suma siete años de trayectoria y que contribuye a enriquecer la oferta deportiva de nuestra localidad, al mismo tiempo que busca el perfeccionamiento y la tecnificación de jóvenes jugadores”, ha afirmado.

Por su parte, Rafael Orgaz ha destacado la colaboración entre el club, el Ayuntamiento y la organización para que el campus continúe creciendo, destacando que “si el año pasado estuvimos cerca de los 70 participantes, nuestra meta es llegar al centenar en esta edición”, ha indicado. El presidente del club ha agradecido especialmente la apuesta de la organización por celebrar el campus en Cabra, ya que “sabemos que es un campus muy demandado en toda Andalucía y que muchos clubes querrían acogerlo”.

Por su parte, Pepe Siles ha detallado que “nuestro plan de entrenamiento contempla entre seis y siete horas diarias de trabajo, con jugadores y jugadoras que llegan de toda España e incluso del extranjero”, adelantando además que el campus contará con un equipo técnico de primer nivel, destacando la presencia casi confirmada del ex jugador internacional y ex entrenador ayudante de la selección española, Fran Vázquez, quien “participará durante toda la semana como uno de los entrenadores principales”.

Las inscripciones para el VII Campus Élite Andalucía Basket 2026 ya se encuentran abiertas, pudiendo formalizarse a través de los teléfonos 616 261 930 y 616 646 647, así como el correo electrónico vicampuseliteandaluciabasket@gmail.com, para facilitar toda la información necesaria a las familias interesadas.