Cabra acoge el VII Ciclo de Órgano con un variado programa de conciertos y actividades didácticas

El sonido del órgano volverá a ser protagonista del otoño cultural egabrense con motivo del VII Ciclo de Órgano. Una edición que, además de ofrecer una variada y singular programación durante los meses de octubre y noviembre, verá incrementado tanto el número de citas musicales que propone, hasta un total de siete audiciones, como los templos en los que se desarrollarán.

Así lo han anunciado en el coro de la Iglesia de San Juan de Dios, joya del barroco cordobés, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Cabra, M. Sierra Sabariego, junto al coordinador del ciclo y organista, Manuel Calahorro, y el párroco, Emiliano Nguema, teniendo como fondo el órgano histórico de este templo egabrense que se incorpora a la programación pese a que la recuperación del magnífico instrumento, de 1775, es “una de las asignaturas pendientes de la cultura y la música de nuestra ciudad”, ha expresado la edil.

“Hablamos de una cita que sigue consolidando a Cabra como referente en el panorama organístico español, combinando la excelencia musical con la riqueza patrimonial de nuestros templos y acercando al público, que crece exponencialmente edición tras edición, la singular sonoridad del órgano barroco”, ha asegurado Sabariego.

Por su parte, Calahorro ha subrayado que “se trata de un evento único en la provincia, cuyo objetivo es dar visibilidad a un patrimonio sonoro ampliamente desconocido y ofrecer una experiencia de calidad tanto a aficionados como al público en general”, todo ello gracias a un cartel “que combina aspectos del repertorio organístico con el patrimonio local y el carácter conmemorativo de este año, a cuenta del órgano de San Juan de Dios, congregando a destacados intérpretes del panorama organístico y musical del panorama internacional”.

La programación de este VII Ciclo de Órgano arrancará el próximo 24 de octubre en la Parroquia de la Asunción y Ángeles, a las 20.30 horas, con el concierto que ofrecerá el organista de la Catedral de Ávila, Francisco Javier López, bajo el título de Entre tientos y ecos: la luz del tiempo, prosiguiendo el 8 de noviembre en la Iglesia de San Juan de Dios, a las 21.00 horas, con un concierto a cargo de la Coral Polifónica ‘Basílica de San Juan de Dios’, de Granada, con motivo del 500 aniversario del genial compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), bajo la dirección coral de Juan Ignacio Rodrigo y el órgano de Fernando Polo. “Un tributo a la figura del polifonista más universal, creador del paradigma musical tridentino”, ha explicado Calahorro.

Ya el día 14 de noviembre, a las 20.30 horas en la Parroquia de la Asunción y Ángeles, se celebrará el ‘Memorial Don Manuel Osuna’ en homenaje a quien fuera párroco de este templo egabrense y precursor de la recuperación de su órgano barroco en el año 2006, con un recital a cargo del organista titular de la Catedral de León, Carlos Bollo, denominado Ecos organísticos en el norte de Europa, “que integrará obras para órgano de compositores nórdicos de los siglos XVI al XVIII”, mientras que el 21 de noviembre, también en la Asunción y Ángeles a las 20.00 horas, el propio coordinador del Ciclo ofrecerá un concierto dentro las Jornadas Barrocas que organiza la Diputación de Córdoba, y que tendrá por denominación Tientos y danzas del Barroco hispano.

La programación concluirá el 29 de noviembre en la Parroquia de los Remedios, a las 21.00 horas, con un concierto de la Capilla de Música ‘Maestro Iribarren’, de Málaga, incluyendo canto, violín barroco, clave y órgano bajo la dirección de Antonio del Pino, quienes interpretarán un programa monográfico dedicado a las sonatas del músico italiano Tomaso Albinoni (1671-1751).

El Ciclo contará con actividades complementarias que se desarrollarán de forma paralela a estos conciertos, “indagando en la dimensiones litúrgica y didáctica del órgano y su entorno”, ha apuntado Manuel Calahorro. Así, y enmarcada en los actos del Año Jubilar de la Esperanza, la Schola Cantorum Egabrense interpretará la Misa de Réquiem durante la celebración litúrgica que ofrece la Hermandad del Santo Sepulcro e Imperio Romano en la Parroquia de la Asunción y Ángeles el sábado 1 de noviembre, completando esta serie de propuestas las visitas guiadas y audiciones didácticas que se ofrecerán al alumnado de los centros educativos de la ciudad.

Por último, el coordinador ha agradecido “el apoyo institucional que hace posible la celebración de este Ciclo año tras año”, destacando el patrocinio tanto de la Diputación de Córdoba como del Ayuntamiento de Cabra, a través de su Delegación de Cultura, así como el apoyo de la Schola Cantorum Egabrense y otras entidades que colaboran con esta iniciativa.