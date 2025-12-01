Cabra abre este jueves su Campaña de Navidad con medio centenar de propuestas para toda la familia

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado este lunes la Guía de Navidad 2025, que recoge una amplia programación diseñada para llenar la ciudad de actividades culturales, festivas y familiares durante el mes de diciembre y los primeros días de enero, en estrecha colaboración con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra (AECA) y el Centro Comercial Abierto (CCA).

“Llegan unas fechas entrañables, llenas de ilusión, cultura, música, tradición y momentos para compartir y celebrar por todo lo alto”, ha afirmado la responsable del Área de Feria y Fiestas, Rosi Lama, que ha presentado esta programación junto a la delegada de Desarrollo Local, Toñi García, y el presidente de AECA, Juan Antonio Cerrillo.

Las actividades arrancan este jueves, 4 de diciembre, con la inauguración del nacimiento en la Plaza de España y del alumbrado extraordinario, que vendrán acompañadas hasta el 6 de enero por pasacalles, talleres infantiles, la Ruta de Belenes, visitas teatralizadas, los tradicionales conciertos de Navidad del Centro Filarmónico Egabrense y la Banda de Música de Cabra, actuaciones musicales y animación en las calles, el ya tradicional multiaventura de la Delegación de Juventud o la adoración al Niño Jesús, en la medianoche del 25 de diciembre.

Entre las principales novedades se encuentra ‘Divercabra’, un parque navideño instalado junto a la pérgola de ‘La Tejera’ que permanecerá abierto del 4 de diciembre al 6 de enero. “Los más pequeños podrán disfrutar de distintas atracciones, con la posibilidad de adquirir tickets descuento en los comercios de nuestra ciudad”, ha señalado Lama, quien ha agradecido la implicación de todas las áreas municipales, así como el apoyo de AECA y de las asociaciones y colectivos locales, destacando que “la Navidad en Cabra es una cita con nuestras raíces, nuestras calles llenas de luz, nuestro comercio y nuestras tradiciones más queridas”.

Por su parte, Juan Antonio Cerrillo ha puesto de manifiesto la relevancia de la campaña navideña para el sector comercial, considerándola “la más importante del año”. En esta línea, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, de Diputación de Córdoba a través de

Iprodeco y de la Junta de Andalucía, destacando que gracias a su colaboración “es posible ofrecer una amplia oferta de ocio y actividades para que la Navidad se viva y se disfrute en Cabra”.

Cerrillo ha detallado las iniciativas que AECA y el CCA aportan a la programación navideña, como el trenecito que comenzará a funcionar el 9 de diciembre, el hilo musical de ambiente navideño en las calles del centro, así como el sorteo de 1.000 euros entre los tickets de compra en establecimientos adheridos a la campaña ‘La Navidad se vive en Cabra’. La programación incluye, además, actuaciones itinerantes con la charanga ‘Llena que nos vamos’ (20 de diciembre) o los Mochileros de Gaena (22 de diciembre), la ‘zambomba flamenca’ (19 de diciembre), actividades infantiles como ‘Pequelandia’ (20 de diciembre y 3 de enero), espectáculos de baile con nieve artificial como ‘Bailando la Navidad’ (23 y 29 de diciembre y 2 de enero, en calle Redondo Marqués) o ‘Navidad a ritmo de ilusión’ (26 de diciembre y 3 de enero, en Plaza de España), y la tradicional fiesta de las ‘pre-uvas’ el 27 de diciembre.

La delegada de Desarrollo Local, Toñi García, ha querido subrayar el “enorme esfuerzo” que hay detrás de esta campaña, que “es fruto de meses de trabajo, de la búsqueda de subvenciones y de la coordinación entre delegaciones, asociaciones y entidades”, apuntando que “por muy espectaculares que sean las luces de otras ciudades, ninguna transmite lo que sentimos cuando volvemos a Cabra, que es el lugar donde nos conocen, nos esperan y nos quieren”.

La Guía de Navidad 2025 estará disponible a lo largo de esta semana en formato digital en las plataformas y canales oficiales del Ayuntamiento, así como en formato físico en los edificios municipales y establecimientos del Centro Comercial Abierto.