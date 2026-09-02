El Ayuntamiento destina 75.000 euros a ayudas a la natalidad y adopción: 300 euros por menor y 20 días para solicitarlas

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado la convocatoria de Ayudas Económicas a la Natalidad y Adopción 2026, un programa municipal dotado con 75.000 euros. Las familias que cumplan los requisitos podrán recibir 300 euros por cada niño o niña nacido o adoptado entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026. El plazo de solicitud todavía no está abierto y comenzará tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

El Ayuntamiento de Cabra ha puesto cifras a una nueva convocatoria destinada a respaldar económicamente a las familias durante los primeros años de los menores. El programa municipal de Ayudas Económicas a la Natalidad y Adopción 2026 contará con un presupuesto global de 75.000 euros y establece una subvención de 300 euros por cada niño o niña que reúna las condiciones fijadas en la convocatoria.

La iniciativa fue presentada por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, y la delegada de Igualdad y Mujer, Pilar López, quienes dieron a conocer los principales requisitos y condiciones que regularán estas ayudas. La propia nota de prensa municipal sitúa la medida dentro de las políticas de apoyo a las familias y señala que su finalidad es colaborar en los gastos relacionados con los primeros años de los menores.

Quién puede solicitar las ayudas a la natalidad y adopción en Cabra

Uno de los aspectos esenciales de la convocatoria es el periodo de nacimiento o adopción que da derecho a optar a la subvención. Podrán acceder a estas ayudas las familias con niños o niñas nacidos o adoptados entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026, siempre que se cumplan el resto de requisitos establecidos.

La cuantía fijada es de 300 euros por cada menor nacido o adoptado incluido en ese intervalo temporal. No se trata, por tanto, de una cantidad global única por unidad familiar, sino de un importe vinculado a cada niño o niña que cumpla las condiciones de la convocatoria.

La nota municipal establece además un requisito de residencia especialmente relevante. Todos los integrantes de la unidad familiar deberán estar empadronados en Cabra en el momento de presentar la solicitud. A esta condición inicial se suma otra posterior: las personas beneficiarias tendrán que mantener su residencia en el municipio durante los dos años siguientes a la concesión de la ayuda.

Clave de la convocatoria Condición establecida Presupuesto total 75.000 euros Ayuda económica 300 euros por cada niño o niña Periodo de nacimiento o adopción Del 1 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2026 Empadronamiento Toda la unidad familiar debe estar empadronada en Cabra al presentar la solicitud Permanencia posterior Las personas beneficiarias deben mantener la residencia en Cabra durante los dos años siguientes a la concesión Plazo de solicitud 20 días naturales Inicio del plazo Día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP de Córdoba Presentación Registro General del Ayuntamiento de Cabra Sistema de concesión Concurrencia no competitiva Orden de tramitación Estricto orden de entrada hasta agotar los 75.000 euros disponibles

El plazo todavía no está abierto

Las familias interesadas deberán prestar especial atención a la publicación oficial de la convocatoria. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, el periodo para presentar las solicitudes todavía no está abierto.

Cuando la convocatoria aparezca publicada en el Boletín Oficial de la Provincia —BOP— de Córdoba, comenzará a contar un plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente a dicha publicación.

Las solicitudes tendrán que presentarse debidamente cumplimentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Cabra. La nota de prensa no aporta una fecha concreta de publicación en el BOP ni, por tanto, un día exacto para el inicio o la finalización del periodo de solicitudes.

Los 75.000 euros presupuestados equivalen aritméticamente a 250 ayudas unitarias de 300 euros. Esta cifra es únicamente el resultado de dividir el presupuesto total entre la cuantía establecida por menor; la nota de prensa no afirma que finalmente vayan a concederse 250 ayudas ni que haya 250 familias beneficiarias.

¿Qué gastos podrán sufragarse con los 300 euros?

La convocatoria concreta también algunos de los gastos a los que podrán destinarse las ayudas. El programa permitirá sufragar desembolsos relacionados con productos de higiene, alimentación infantil, enseres y vacunas adquiridos en farmacias y parafarmacias de Cabra.

De esta forma, el Ayuntamiento vincula la aportación económica con determinados gastos asociados al cuidado de los menores y, al mismo tiempo, con adquisiciones realizadas en establecimientos del propio municipio.

Durante la presentación de la convocatoria, el alcalde, Fernando Priego, destacó “el esfuerzo inversor que realiza el Ayuntamiento para mantener esta y otras líneas de apoyo dirigidas a distintos grupos y agentes sociales”.

Priego vinculó también la continuidad de estos programas con la situación económica municipal y afirmó que “la solvencia económica municipal y los remanentes positivos de tesorería han permitido aportar liquidez y sostener programas que consolidan a Cabra como una referencia nacional en el desarrollo de políticas sociales”.

Una medida que el Ayuntamiento relaciona con el crecimiento demográfico

Más allá de la ayuda directa de 300 euros, la presentación municipal situó el programa en un objetivo de carácter demográfico. El alcalde señaló que la convocatoria “supone un aliciente para el crecimiento demográfico y la fijación de población en el territorio”.

Según la información difundida por el Ayuntamiento, la medida persigue facilitar las condiciones para que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en Cabra. En palabras de Priego, el objetivo es “favorecer un marco propicio para que desarrollen su proyecto de vida en Cabra tanto las familias de la localidad como aquellas procedentes de otros municipios que decidan establecerse en la ciudad”.

Las ayudas se concederán por orden de entrada

El procedimiento de concesión será otro elemento determinante para las familias interesadas. Las subvenciones se tramitarán mediante concurrencia no competitiva, lo que significa, según explica la propia nota, que las solicitudes seguirán estrictamente su orden de entrada.

Ese proceso continuará hasta que se agoten los 75.000 euros disponibles, siempre que quienes presenten las solicitudes acrediten que cumplen los requisitos establecidos.

Proceso Qué establece la convocatoria 1. Publicación oficial La convocatoria debe publicarse en el BOP de Córdoba 2. Inicio del plazo Comienza al día siguiente de la publicación 3. Duración 20 días naturales 4. Presentación Registro General del Ayuntamiento de Cabra 5. Comprobación Las familias deben acreditar el cumplimiento de los requisitos 6. Tramitación Se sigue estrictamente el orden de entrada 7. Límite económico Las concesiones continuarán hasta agotar los 75.000 euros disponibles

La combinación del orden de entrada y el límite presupuestario convierte la fecha de apertura de la convocatoria en un dato especialmente relevante para quienes quieran solicitarla. No obstante, a fecha de la nota de prensa, ese periodo aún no se había iniciado y dependía de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.