‘Aula Viva’ aborda la tradición oral de la antigua Semana Santa egabrense en su segunda actividad de este curso

Tendrá lugar este sábado, 14 de marzo, y será conducida por el cronista oficial de la ciudad, Antonio Roldán García

La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Cabra continúa desarrollando el programa municipal ‘Aula Viva’, que en su decimosexta edición mantiene su objetivo de acercar a la ciudadanía el patrimonio histórico y cultural de la ciudad mediante experiencias formativas desarrolladas sobre el terreno, bajo el lema ‘Una ventana al conocimiento’.

La próxima actividad, segunda de las previstas en el calendario del curso 2025/2026, tendrá lugar este sábado, 14 de marzo, y estará dedicada a la tradición oral en la antigua Semana Santa egabrense, una propuesta que permitirá profundizar en la memoria colectiva y las manifestaciones populares que han contribuido a configurar la identidad de una de las celebraciones más arraigadas de la ciudad.

La sesión será conducida por el cronista oficial, Antonio Roldán García, quien ofrecerá una aproximación divulgativa y rigurosa a las costumbres, testimonios y narraciones transmitidas de generación en generación en torno a la Semana Mayor egabrense, abordando aspectos poco conocidos de su evolución histórica y de las formas en que el pueblo ha mantenido vivo este legado a través de la tradición oral.

Con esta actividad, el programa ‘Aula Viva’ continúa consolidándose como una herramienta de divulgación cultural que permite descubrir episodios y elementos significativos de la historia local, promoviendo el conocimiento del patrimonio y fomentando la participación ciudadana en iniciativas educativas vinculadas a la identidad de Cabra.

La participación en esta actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en el Teatro ‘El Jardinito’, llamando al teléfono 957 520 766 o a través del correo electrónico educacion@cabra.es.