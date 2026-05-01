‘Aula Viva’ aborda el regionalismo arquitectónico del siglo XX en Cabra, en su tercera y última actividad de este curso 25/26.

Tendrá lugar el sábado, 9 de mayo, y será conducida por Rafael Luna Leiva.

La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Cabra continúa desarrollando el programa municipal ‘Aula Viva’, que en su decimosexta edición mantiene su objetivo de acercar a la ciudadanía el patrimonio histórico y cultural de la ciudad mediante experiencias formativas desarrolladas sobre el terreno, bajo el lema ‘Una ventana al conocimiento’.

La próxima actividad, tercera y última de las previstas en el calendario del curso 2025/2026, tendrá lugar el sábado, 9 de mayo. La sesión será conducida por Rafael Luna Leiva, quien ofrecerá una aproximación de la arquitectura regionalista en Cabra para su divulgación y conocimiento.

El tema se centrará en la figura del maestro de obras Rafael Luque Gómez, máximo representante de la arquitectura regionalista en nuestra ciudad durante el primer tercio del siglo XX.

Con esta actividad, el programa ‘Aula Viva’ continúa consolidándose como una herramienta de divulgación cultural que permite descubrir episodios y elementos significativos de la historia local, promoviendo el conocimiento del patrimonio y fomentando la participación ciudadana en iniciativas educativas vinculadas a la identidad de Cabra.

La participación en esta actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en el Teatro ‘El Jardinito’, llamando al teléfono 957 520 766 o a través del correo electrónico educacion@cabra.es.