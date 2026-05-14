Asociación «Paisajes del Olivar» y plataformas egabrenses contra las megaplantas solares y de biometano

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Numerosa participación en el acto organizado por la Asociación Paisajes del Olivar junto a las plataformas Stop Megafotovoltaicas Cabra y No a las Plantas de Biometano en Cabra, en colaboración con la Cooperativa Olivarera de Cabra.

En el acto se proyectó el documental El paisaje del olivar, producido por el aragonés Xavi Fernández, presente también en el acto. Una producción que ha recibido 22 premios internacionales, llevando el mensaje de la agricultura tradicional del olivo español a 36 países a través de festivales de cine independiente.

El largometraje es una obra audiovisual que recorre el alma del medio rural y la cultura del aceite de oliva virgen extra, poniendo en valor los retos y la identidad de nuestro territorio, junto a todo lo que rodea al mundo del olivo.

Durante el acto también se hizo balance de la lucha cívica desarrollada a través de la plataforma durante el último año para evitar la implantación de los parques fotovoltaicos y las plantas de biometano.

Para finalizar el acto, miembros de dicha asociación y de las plataformas ofrecieron un aperitivo a los asistentes.

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