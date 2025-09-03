Antonio David Herrador abre con un brillante pregón la Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra 2025

Como si de una liturgia se tratase, la ciudad de Cabra ha abierto esta noche las puertas de su Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra, que ofrecerá hasta el próximo lunes un centenar de propuestas de ocio, deportivas, culturales y religiosas en una cita festiva que cuenta con la declaración de Interés Turístico Nacional, otorgada en el año 1972.

Un inicio que, de manera oficial y como manda la tradición, tiene como contexto el salón del Parque Alcántara-Romero donde anualmente se celebra el acto solemne de proclamación de la Corte de Honor y el pregón, conformando una estampa clásica que sirve de pórtico a las Fiestas Mayores egabrenses.

En esta ocasión M. Ángeles Ruiz Delgado y Salvador Martín Moreno encabezan este séquito, acompañados por las damas Carmen Cantero Jiménez, Tatiana García Torralbo, Nazaret Vico González, Victoria Rey Arjona, Ariadna Moya Parrillo y Virginia Granados Bobis, quienes recibieron las bandas y ramos de manos de las autoridades civiles y religiosas.

Tras ello, la atención se centró en el Pregón las Fiestas que en este año 2025 ha estado pronunciado por Antonio David Herrador Navas, con la presentación de Javier Jiménez Migueles. Desde el atril, el pregonero ha desplegado un texto cargado de emoción, recuerdos y fe hacia la Virgen de la Sierra, sin renunciar a ensalzar los valores de la ciudad y sus costumbres más arraigadas. Todo ello, jalonado por intervenciones musicales que conformaron una exaltación brillante que hizo las delicias de las miles de personas que se dieron cita en este emblemático enclave egabrense.

El discurso institucional del alcalde, Fernando Priego, y la Asociación Banda de Música de Cabra con la interpretación de las ‘Coplas de la Virgen de la Sierra’ pusieron el colofón a este acto que tuvo continuidad con el pasacalles que protagonizaron la Corporación Municipal junto a la Corte de Honor y el pregonero hasta el Recinto Ferial de ‘La Tejera’, donde se ha procedido al encendido oficial del alumbrado extraordinario de estas Fiestas y la inauguración de los bailes en las ocho casetas que componen el Real.

La jornada inaugural se ha cerrado con una cena en homenaje al pregonero, sirviendo de prólogo a uno de los días grandes de la ciudad a la espera ‘del cuatro a las cuatro’, momento en el que se iniciará la tradicional ‘Bajá’ de la Patrona desde su Santuario, como cada cuatro de septiembre.