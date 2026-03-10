Alrededor de 150 personas se sumaron en Cabra a la manifestación del 8 de Marzo

Organizada por la Plataforma de Asociaciones de Mujeres de Cabra, las personas asistentes a la manifestación recorrieron este domingo 8 de marzo calles céntricas del pueblo bajo el lema principal de que “Sin Igualdad no hay Paz” y corearon consignas que denunciaban la violencia hacia las mujeres, las actitudes machistas y la necesidad de seguir trabajando por alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.

En un comunicado, la Plataforma de Asociaciones de Mujeres de Cabra, que está conformada por las asociaciones Mujeres Egabrenses (M.EGA), Vínculo Materno, Mujeres y Teología, Santa Rosa de Lima y Violeta Feminista, señaló que, tras más de un mes de organización, “estamos muy satisfechas de cómo se desarrolló la marcha, sobre todo porque demuestra que un gran número de mujeres y hombres egabrenses tienen clara la importancia de la lucha por el Feminismo y la Igualdad”.

Además, en la nota difundida, quisieron agradecer la presencia este año de la presidenta del Consejo de Estado y exministra, la egabrense Carmen Calvo, y de los representantes políticos locales que acompañaron a las asociaciones en la actividad, “así como a todas las personas que se sumaron a una convocatoria que demuestra que Cabra es una ciudad con un movimiento feminista vivo y activo”.

“Todos los Derechos, Todos los Días; Lo Contrario al Feminismo es la Ignorancia; Queremos Derechos, no Privilegios; No están Todas, Faltan las Asesinadas o Si nosotras paramos, se para el mundo” fueron algunas de las pancartas que se enarbolaron durante el recorrido, que además, gracias a la colaboración de la Asociación Verso Errante contó con una representación teatral del siglo de Oro de la autora Ana Caro.

«Bajo el lema de Sin Igualdad No Hay Paz, este año, las asociaciones de mujeres hemos querido poner la atención en la oposición del Feminismo a cualquier tipo de guerra, en especial las que se están viviendo actualmente en Ucrania, Gaza o Irán. Además, mostramos nuestra preocupación por los ataques y discursos negacionistas que está sufriendo la Igualdad y venimos a decir alto y claro que las mujeres no vamos a dar ni un paso atrás en la lucha por nuestros derechos”, añade el comunicado.

La manifestación terminó en la puerta del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto por parte de una representante de la Plataforma y con la actuación de una batucada de mano de la Asociación Arte Samba de Rute.