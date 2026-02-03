Alerta roja mañana por lluvias

La policía local de Cabra informa:
ALERTA ROJA POR LLUVIAS EN ANDALUCÍA – MAÑANA
Atención: Mañana se esperan fuertes precipitaciones en nuestra localidad con alerta amarilla por lluvias y naranja por vientos activadas en este momento.
Por este motivo, se ruega a la ciudadanía:
Evitar conducir salvo que sea estrictamente necesario.
No transitar por zonas inundables (ramblas, cauces, pasos subterráneos).
Mantener despejadas las rejillas y desagües de patios y viviendas.
En caso de entrada de agua en la vivienda, subir a la zona más alta del inmueble.
No salir de casa si no es imprescindible.
Recordamos que las clases han sido suspendidas en todos centros escolares de la provincia.
Presten especial atención a las indicaciones de las autoridades y administraciones competentes.
Se encuentran activados todos los protocolos de emergencia.
La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar la seguridad de todos.