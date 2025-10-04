Agenda Cultural Fin de Semana

El Padrón municipal de Cabra crece durante 2025 hasta situarse por encima de los 20.200 habitantes 2 octubre, 2025 No hay comentarios
En mayo estrenamos nuestro último trabajo documental ‘ Renovables forzosas’ ‘ y que dará la vuelta por la península alertando de la cara oculta de las renovables.
Deseando verlo.
Cuenta con nosotros si organizáis algo.
Estamos en Cabra. ¿Y vosotros?
Soy el autor del artículo. Me gustaría contactar con vosotros por si es posible organizar algún acto o charla sobre el asunto sangrante de los parques solares.
Estimado Francisco, a finales de mayo y durante los siguientes meses esperamos estrenar el documental en las localidades que nos han solicitado y reservado fechas para ello. Estamos a vuestra disposición al igual que del resto de asociaciones y localidades que quieran proyectar el documental. Tenéis más información de nuestros documentales en Bordonadafilms.com
Me gustaría hablar con usted . Mi teléfono es el 649018009.
Es bueno saber q ahi personas q estan por el pueblo..todos deberiamos hacer actos como estos y no callar..muy buena iniciativa!!
Gracias Adela. Si no reaccionamos seremos lo que quieren que seamos, un rebaño de ovejas.
El artículo se olvida de la ratio legis que da lugar a que los políticos legislen y sean permisivos, a sabiendas de qué prevarican, la maldita AGENDA 2030.