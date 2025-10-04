Agenda Cultural Fin de Semana

5 meses hace
Chavi Nandez
5 meses hace

En mayo estrenamos nuestro último trabajo documental ‘ Renovables forzosas’ ‘ y que dará la vuelta por la península alertando de la cara oculta de las renovables.

5 meses hace
Francisco
Contestar a  Chavi Nandez
5 meses hace

Deseando verlo.
Cuenta con nosotros si organizáis algo.

5 meses hace
FRANCISCO
Contestar a  Francisco
5 meses hace

Estamos en Cabra. ¿Y vosotros?

5 meses hace
FRANCISCO
Contestar a  Chavi Nandez
5 meses hace

Soy el autor del artículo. Me gustaría contactar con vosotros por si es posible organizar algún acto o charla sobre el asunto sangrante de los parques solares.

Chavi
Chavi
Contestar a  FRANCISCO
5 meses hace

Estimado Francisco, a finales de mayo y durante los siguientes meses esperamos estrenar el documental en las localidades que nos han solicitado y reservado fechas para ello. Estamos a vuestra disposición al igual que del resto de asociaciones y localidades que quieran proyectar el documental. Tenéis más información de nuestros documentales en Bordonadafilms.com

5 meses hace
FRANCISCO
Contestar a  Chavi
5 meses hace

Me gustaría hablar con usted . Mi teléfono es el 649018009.

Adela
Adela
5 meses hace

Es bueno saber q ahi personas q estan por el pueblo..todos deberiamos hacer actos como estos y no callar..muy buena iniciativa!!

5 meses hace
FRANCISCO
Contestar a  Adela
5 meses hace

Gracias Adela. Si no reaccionamos seremos lo que quieren que seamos, un rebaño de ovejas.

Agustín
Agustín
5 meses hace

El artículo se olvida de la ratio legis que da lugar a que los políticos legislen y sean permisivos, a sabiendas de qué prevarican, la maldita AGENDA 2030.

