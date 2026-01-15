ACTUALIZACIÓN INFORMATIVA SOBRE EL INCENDIO PRODUCIDO ESTA MADRUGADA EN UN BLOQUE DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN PEDRO GARFIAS

El Ayuntamiento de Cabra actualiza la información referente al incendio registrado en la madrugada de este jueves en la Urbanización Pedro Garfias, concretamente en una vivienda situada en la planta alta del bloque 7, tras recibirse los primeros avisos y llamadas de emergencia en torno a las 04.15 horas.

Como consecuencia del fuego, dos mujeres resultaron heridas. Una de ellas ha sido trasladada en helicóptero al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ante la gravedad de las heridas que presentaba, mientras que la otra afectada, hija de la anterior, ha sido atendida e ingresada en el Hospital Infanta Margarita por quemaduras e inhalación de humo, habiendo recibido ya el alta hospitalaria.. La tercera ocupante de la vivienda, hija y hermana de las anteriores, no ha resultado herida de consideración.

El siniestro ha obligado a evacuar la totalidad de las doce viviendas del bloque siniestrado, dando lugar a una intervención de emergencia que ha afectado a más de una treintena de vecinos. En el operativo han participado efectivos de Policía Nacional, Policía Local, el Parque de Bomberos Lucena-Cabra, así como el Servicio de Urgencias del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.

Desde primera hora de la mañana, profesionales de los Servicios Sociales Municipales, entre ellos el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) y trabajadoras sociales, se han desplazado hasta el Centro Cívico de la urbanización para prestar atención y apoyo a las personas afectadas. Entre otros recursos, se ha ofrecido a los vecinos el realojo temporal, al no poder acceder a sus viviendas hasta que se concluya la investigación correspondiente y se realicen los estudios técnicos pertinentes sobre el estado del edificio, con el objetivo de preservar la seguridad de todos sus moradores. Para ello, el Área municipal de Políticas Sociales se ha coordinado con establecimientos hoteleros de la ciudad, así como con organismos, fundaciones y colectivos de carácter social con capacidad para poder atenderles, de forma que las familias evacuadas ya se encuentran a esta hora realojadas en su totalidad.

El Ayuntamiento de Cabra quiere hacer constar su gratitud expresa a la labor desarrollada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como por los Bomberos y los servicios sanitarios que han intervenido en esta emergencia, destacando su profesionalidad y rápida actuación.

Del mismo modo, también se traslada un especial agradecimiento a la Asociación de Vecinos de la Urbanización Pedro Garfias por su inestimable colaboración durante toda la jornada, así como por facilitar el uso del Centro Cívico como espacio de coordinación y atención social a afectados.

Por último, el Consistorio agradece la actitud ejemplar de los vecinos del barrio, que han colaborado en todo momento con el dispositivo y han facilitado la labor de extinción y posterior atención a las personas afectadas.