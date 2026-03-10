Hola, quisiera hacer un pequeño apunte acerca del 8M y el movimiento feminista visto desde una perspectiva diferente, y aprovechando la oportunidad que me brinda este medio de comunicación, me he decidido a expresar mi punto de vista como hombre del movimiento feminista.

Ante todo, soy feminista, y no concibo la igualdad si no es bajo el paraguas del feminismo. Dicho de otra forma, el tópico de «no soy ni feminista ni machista» hace décadas que lo abandoné de mi ideología.

Creo que es muy necesario que, en esta sociedad, todos los hombres piensen así, y sólo de esta forma conseguiremos ser iguales. Este razonamiento, lleva necesariamente a pensar que el feminismo no se construye sin la colaboración, complicidad, ayuda, o como queramos llamarlo, del sexo masculino.

Ayer las protagonistas fueron las mujeres, pero quienes niegan, desde su postura feminista, que los hombres que estuvieron presentes en sus actos y reivindicaciones, tengan un papel crucial en la consecución de una sociedad igualitaria, cometen un grave error y se sitúan en la retaguardia del campo de batalla, aniquilando a quien no piensa igual, y saliéndose del pensamiento feminista que nos acerca las unas a los otros.

Así que animo a todos mis congéneres masculinos a adoptar una actitud feminista como lo que es, sinónimo de igualdad, frente al negacionismo de los extremos ideológicos.

Víctor Clavero Arroyo