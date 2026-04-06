Abierto el plazo de presentación de trabajos para el Concurso de Carteles de la Feria de San Juan 2026

Las obras, que podrán presentarse hasta el 15 de mayo, optarán a ilustrar la primera feria del verano en la Subbética

El Ayuntamiento de Cabra, a través de la Delegación de Feria y Fiestas, ha publicado la convocatoria del Concurso para la elección del cartel anunciador de la Feria de San Juan 2026, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la creatividad artística y ensalzar una de las celebraciones más emblemáticas del municipio.

Según se recoge en las bases, el concurso tendrá carácter abierto, pudiendo participar todas aquellas personas interesadas con un máximo de dos obras por autor, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las normas que regulan la convocatoria.

El plazo de presentación de trabajos está abierto hasta el 15 de mayo de 2026 a las 14.15 horas, debiendo entregarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento en soporte rígido, bajo sistema de plica que garantice el anonimato de los participantes.

El cartel deberá tener formato vertical (70 x 50 centímetros), ser original e inédito, y reflejar la esencia de la Feria de San Juan de Cabra, incluyendo obligatoriamente la leyenda ‘Feria de San Juan 2026. Cabra (Córdoba). Del 20 al 24 de junio’, así como el escudo municipal o un espacio reservado para su inclusión.

El jurado valorará aspectos como la calidad artística, la creatividad, la originalidad, el impacto visual y la capacidad de la obra para representar los valores y la identidad de la feria. Asimismo, se contempla el uso de herramientas de inteligencia artificial de forma limitada, siempre que no supere el 25% del proceso creativo y sea debidamente declarado.

La obra ganadora recibirá un premio de 600 euros, pasando a ser propiedad del Ayuntamiento de Cabra y sirviendo como imagen oficial de la Feria de San Juan 2026.