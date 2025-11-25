Abierto el plazo de inscripción para los concursos navideños de Belenes y Escaparates

La Delegación de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cabra ha abierto el plazo de inscripción para el XXXI Concurso de Belenes y el XXIV Concurso de Decoración Navideña en Escaparates, dos certámenes ya tradicionales en el calendario navideño de la localidad, cuyo fallo se dará a conocer el 19 de diciembre.

Las inscripciones para ambos certámenes podrán realizarse hasta el martes, 16 de diciembre, a las 14.15 horas mediante correo electrónico a fiestas@cabra.es, por teléfono en el 957 520 050 (ext. 1115), a través de la Sede Electrónica o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento.

En el Concurso de Belenes podrá participar cualquier particular, asociación o entidad que lo desee, siendo visitados por el jurado los días 17 y 18 de diciembre, quedando a criterio de la persona o colectivo inscrito formar parte de la tradicional Ruta de los Belenes, que se celebrará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero, en horario de 19.00 a 21.00 horas.

El concurso establece dos categorías, institucionales y particulares, y contempla premios económicos, accésits y menciones, valorándose criterios como la creatividad, el paisajismo, los materiales utilizados, la iluminación, la presentación general y la ambientación sonora.

Por su parte, el Concurso de Decoración Navideña en Escaparates está dirigido a establecimientos públicos de la ciudad que decoren su escaparate con motivos navideños, atendiendo especialmente a la originalidad, la imagen de conjunto y el uso de elementos propios de la tierra. Se establece un único premio consistente en un Belén de Plata y mención, quedando excluido el establecimiento ganador de la última edición.

Tanto las bases como los anexos de inscripción de ambos concursos están disponibles en la web municipal, www.cabra.eu (apartado ‘Feria y Fiestas’ que se encuentra en la sección de ‘Cultura’), y podrán solicitarse igualmente por correo electrónico o por vía telefónica.