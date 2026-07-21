Abierto el plazo de inscripción en el Concurso de Carrozas de la Feria

El Ayuntamiento de Cabra abre la convocatoria para participar en uno de los actos más representativos de la Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 24 de agosto y las carrozas seleccionadas desfilarán los días 4 y 5 de septiembre.

El Ayuntamiento de Cabra ha abierto el plazo de inscripción para participar en el Concurso de Carrozas de la Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra 2026, una convocatoria que forma parte de una de las tradiciones más características de las celebraciones patronales del municipio. La Delegación de Feria y Fiestas ha publicado las bases del certamen, que permanecerá abierto hasta el próximo 24 de agosto de 2026, a las 14:15 horas, fecha límite para formalizar las solicitudes de participación.

El concurso volverá a reunir a asociaciones, colectivos y particulares que deseen participar en los tradicionales desfiles previstos para los días 4 y 5 de septiembre, en el marco de la programación festiva de Cabra. Según recogen las bases, ninguna carroza podrá tomar parte en el recorrido si no ha completado correctamente el proceso de inscripción dentro del plazo establecido.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cabra. En el caso de las personas físicas, también será posible realizar el trámite de manera presencial en el Registro General Municipal, situado en la Plaza de España, 14, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 y las 14:15 horas. Asimismo, los formularios estarán disponibles en la Delegación de Feria y Fiestas y podrán solicitarse mediante el correo electrónico habilitado por el consistorio.

Dos modalidades de participación

La convocatoria contempla dos categorías diferenciadas: Adultos e Infantil. En la modalidad infantil podrán participar menores de hasta 14 años, siempre representados por una persona mayor de edad, mientras que la categoría de adultos estará destinada a participantes de 15 años en adelante.

Las bases establecen además que las carrozas podrán presentar un diseño inspirado en patios tradicionales o desarrollar una temática concreta, aunque en todos los casos deberán conservar el estilo tradicional egabrense y la decoración realizada con flores de papel, uno de los elementos distintivos de esta celebración.

Documentación y requisitos para formalizar la inscripción

Las personas interesadas deberán aportar diversa documentación para completar el procedimiento administrativo. Entre los documentos exigidos figuran la hoja oficial de inscripción, los datos bancarios para la devolución de la fianza, el DNI o CIF del representante, un boceto en color con vistas frontal y lateral de la carroza, las dimensiones del remolque y el número de ocupantes previstos.

Además, será obligatorio acreditar que tanto el vehículo tractor como el remolque cuentan con la documentación en regla, el seguro correspondiente y la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor. Las bases también fijan una fianza de 100 euros para las carrozas infantiles y de 300 euros para las de adultos.

Un total de 3.275 euros en premios

El concurso repartirá 3.275 euros en premios entre las diferentes modalidades. En la categoría de adultos se concederán cinco premios dotados con 900, 600, 400, 250 y 100 euros, respectivamente.

Por su parte, la modalidad infantil contará con tres premios de 350, 250 y 125 euros. A estas cuantías se sumarán dos accésits especiales de 150 euros cada uno: uno destinado a reconocer la mejor ambientación mediante cantes populares y otro a la mejor carroza elaborada siguiendo el estilo tradicional, con flores de papel y alambre. Las bases contemplan además la posibilidad de incorporar otros reconocimientos patrocinados por entidades comerciales.

Fechas y desarrollo de los desfiles

Las carrozas participantes formarán parte de las comitivas festivas de los días 4 y 5 de septiembre, concentrándose desde las 20:30 horas en la avenida de Andalucía y la calle Santa Teresa de Jornet.

Uno de los momentos más destacados de la programación será la tradicional Batalla de Flores, prevista para el día 5 a partir de las 21:00 horas, que concluirá una vez finalice el recorrido oficial de las carrozas. Esa misma noche tendrá lugar el fallo del jurado y la entrega de premios en las inmediaciones de los arcos de la avenida José Solís.

Medidas de seguridad y normas del concurso

Las bases reguladoras incorporan diversas medidas destinadas a garantizar el correcto desarrollo de los desfiles. Entre ellas figura la obligatoriedad de disponer de seguro e ITV en vigor, llevar un extintor de polvo polivalente y respetar una altura máxima de 4,25 metros para las carrozas.

Asimismo, los participantes deberán vestir indumentaria tradicional y quedará prohibida la utilización de equipos de sonido, artefactos pirotécnicos, publicidad comercial y el lanzamiento de objetos distintos de serpentinas, confeti o elementos similares.

Una tradición consolidada en la Feria de Cabra

La convocatoria vuelve a poner en marcha uno de los actos más representativos de la Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra, una cita que cada año reúne a numerosas carrozas y participantes en torno a una tradición ligada a la creatividad, la ornamentación artesanal y la participación ciudadana.

La bases se pueden consultar en el siguiente enlace.