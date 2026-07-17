Autora: María Cristina Manchado Ríos.

Hay preguntas que una ciudad nunca debería tener que hacerse. En Cabra, una de ellas es inevitable: ¿a qué huele hoy el Paseo Alcántara Romero?

Basta recorrerlo a primera hora de la mañana para comprobarlo. De ser uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, ha pasado a presentar un notable deterioro: olor a orina, suciedad y falta de mantenimiento, impropios de un lugar que forma parte del patrimonio de todos los egabrenses.

Cabe destacar la desaparición del tradicional albero que ha caracterizado siempre al Paseo. Los jardines presentan un mantenimiento insuficiente, con una evidente sensación de dejadez, y la suciedad afecta a elementos tan representativos como el monumento al Plus Ultra, que acaba de celebrar su 100.º aniversario.

No siempre fue así. El Paseo era antes un espacio cuidado, con un mantenimiento constante, y el incivismo no tenía la cabida que hoy parece haber adquirido. Así lo describía Nicolás Albornoz en su libro Historia de la ciudad de Cabra: «A mediados del año 1848 comenzaron las obras del nuevo paseo, honra de Cabra y honra del alcalde Sr. Alcántara Romero, que lo mandó hacer, dirigiéndolo y organizándolo personalmente, con voluntad de hierro y entusiasmo de niño». Y continúa: «Dan entrada al espléndido jardín, envidia de muchísimas grandes capitales de España».

Era una época en la que conservar el patrimonio era una prioridad.

Casi dos siglos después, la imagen que ofrece el Paseo dista mucho de aquel orgullo que describía Albornoz.

La situación es evidente para cualquier vecino y también para quienes visitan Cabra.

Resulta contradictorio que un partido como el Partido Popular, que hace bandera de la defensa de las tradiciones y del patrimonio, permita el deterioro del principal símbolo de la ciudad. El Paseo Alcántara Romero, inaugurado hace 178 años, mucho más antiguo que el Parque de María Luisa de Sevilla, no es un parque más. Es uno de los espacios con mayor valor histórico y sentimental de Cabra.

El patrimonio no se conserva con discursos vacíos ni con fotografías institucionales. Se conserva con limpieza, mantenimiento e inversión. Todo lo demás son palabras.

Esperemos que algún día vuelva a oler a flores… y que no sea solo en precampaña electoral.

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