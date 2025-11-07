El diario El Debate conmemora el 87º aniversario del bombardeo a Cabra

El diario digital «El Debate» hace en su edición de hoy un amplio despliegue informativo al conmemorarse este 7 de noviembre el 87º aniversario del bombardeo a Cabra.

La información histórica la analiza en tres artículos que suscribe Sarah Durwin:

«Cabra, 1938: el bombardeo republicano que causó 109 muertos y sigue fuera de la Memoria Histórica oficial«.

«El bombardeo de Cabra por el bando republicano en 1938, en imágenes«.

«Una artista recrea el «Guernica» de Picasso para denunciar la matanza republicana en Cabra«.

 

 

