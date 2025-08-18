ASAJA presenta alegaciones para ampliar y modernizar los regadíos

La organización agraria ASAJA Córdoba ha presentado alegaciones al proceso de planificación hidrológica del Guadalquivir 2028–2033, reclamando una profunda revisión de las dotaciones de riego en la provincia. La nota de prensa, emitida el 18 de agosto de 2025, denuncia la “injusta infradotación” que sufre Córdoba, a pesar de ser la provincia que más agua almacena en la cuenca (49,55%) y la que menos superficie regada tiene (16,83%).

“Esto debe hacerse para la totalidad de la zona prevista y manteniendo, en todo caso, las dotaciones de agua originales y aprobadas en su día para esta zona regable, y no con una inaceptable reducción para todos los comuneros, los actuales y futuros”, subraya ASAJA.

Córdoba: la paradoja del agua

A continuación, se muestra un gráfico comparativo entre almacenamiento de agua y superficie regada en las provincias de la cuenca del Guadalquivir:

Provincia Agua almacenada (%) Superficie regada (%) Córdoba 49,55% 16,83% Jaén 18,20% 24,10% Sevilla 12,75% 28,90% Granada 10,50% 18,70% Huelva 8,00% 11,47%

Fuente: ASAJA Córdoba / Consejería de Agricultura

Peticiones clave de ASAJA

La organización plantea una batería de propuestas para corregir el desequilibrio:

Dotar al olivar cordobés con al menos 150.000 hectáreas de riego a razón de 1.500 m³/ha, utilizando los 228 Hm³ no asignados en planes anteriores.

con al menos 150.000 hectáreas de riego a razón de 1.500 m³/ha, utilizando los 228 Hm³ no asignados en planes anteriores. Finalizar la zona regable del Genil-Cabra , incluyendo su ampliación en la margen derecha del canal.

, incluyendo su ampliación en la margen derecha del canal. Modernizar los riegos con toma directa del Guadalquivir , incorporándolos a los planes de ayuda del Gobierno central y la Junta de Andalucía.

, incorporándolos a los planes de ayuda del Gobierno central y la Junta de Andalucía. Regularizar los riegos del Guadajoz , previstos pero aún sin ejecutar.

, previstos pero aún sin ejecutar. Permitir bombeos directos a balsas de escorrentía invernales , eliminando trabas administrativas.

, eliminando trabas administrativas. Agilizar el uso de aguas regeneradas y subterráneas , facilitando permisos y tramitaciones.

, facilitando permisos y tramitaciones. Solucionar el tapón salino, que con 150 millones de euros liberaría otros 100 Hm³ de agua útil.

“Se puede comprobar cómo sigue yendo mucha agua al mar durante diferentes épocas del año”, denuncia ASAJA, reclamando una gestión más eficiente.

ASAJA también alerta sobre la situación crítica de las explotaciones ganaderas en la sierra cordobesa, que sufren problemas de abastecimiento de agua:

“Tienen problemas muy serios de abastecimiento de agua para el ganado, que podrían solucionarse con autorizaciones de microembalses y balsas de volumen mínimo, que no se permiten actualmente o se dificultan de sobremanera.”

La organización insiste en que estas soluciones no afectarían a la cuenca ni a los acuíferos, y serían clave para mantener la renta rural y fijar población.